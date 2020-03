Oroscopo Branko della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo con un nuovo appuntamento con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2020. La prossima settimana segnerà il passaggio da marzo ad aprile, un mese foriero di grandi novità in vista dell’estate. Scopriamo, nel frattempo, come trascorreranno i prossimi giorni i segni zodiacali, leggendo l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

La settimana per voi inizierà molto bene, grazie al sostegno di Marte lunedì 30, che vi regalerà energie anche nei giorni seguenti. Venerdì 3 aprile, poi, avrete anche i favori di Venere a dare una spinta in più ai sentimenti.

Toro

Lunedì una Luna buona vi porterà l’affetto di cui avete bisogno ora. Attenzione alla parte centrale della settimana che potrebbe trovarvi un po’ sottotono, soprattutto giovedì 4 aprile.

Gemelli

La settimana, per voi Gemelli, parte con il piede giusto grazie a un ottimo Marte. L’oroscopo di Branko vi anticipa un venerdì da segnare sul calendario, perché finalmente Venere entrerà nel segno.

Cancro

Non avrete ancora un cielo del tutto sgombro, ma la situazione migliora piano piano. Marte in Acquario vi sosterrà, lunedì, se dovete affrontare delle questioni patrimoniali. Mercoledì 1 aprile avrete anche la Luna dalla vostra parte a darvi maggiore energia.

Leone

Il popolare astrologo istriano vi invita alla prudenza, specialmente nella prima parte della settimana. Evitate le discussione, se riuscite! Le cose prenderanno una piega più positiva da venerdì 3 aprile in poi, quando Venere raggiungerà una posizione più armonica.

Vergine

Martedì 31 marzo qualcuno dovrà affrontare delle pratiche burocratiche, mentre mercoledì 1 aprile il cambio di Luna vi porterà nuove opportunità da non sottovalutare. Fatevi trovare pronti!

Bilancia

Lunedì 30 e martedì 31 saranno una piccola anticipazione delle belle possibilità che potrete cogliere in futuro. Attenzione alla forma fisica, soprattutto mercoledì 1 aprile: anche se vi sentite nervosi, sforzatevi di non cercare la polemica con chi vi sta accanto.

Scorpione

La settimana inizia per i nati in Scorpione con un po’ di nervosismo, a causa anche dell’influenza disarmonica di Marte. Venerdì 3 aprile Venere regalerà sensualità a chi vive una relazione sentimentale.

Sagittario

Occhio alle spese di troppo, soprattutto mercoledì 1 aprile! Le previsioni astrali di Branko indicano un venerdì 3 all’insegna dell’amore, grazie a una Venere favorevole.

Capricorno

Mercoledì 1 aprile qualche Capricorno potrebbe trovarsi di fronte a una resa dei conti con il propri ex: siate prudenti! Il sabato 4 aprile potrebbe, invece, portare a sorpresa dei buoni introiti.

Acquario

Il fine settimana vede i sentimenti tornare protagonisti, grazie a Venere in Gemelli. Via i dubbi che vi tormentano, in special modo sabato 4 aprile, perché è arrivato il momento di progettare in vista del futuro.

Pesci

Vi attendono giornate molto romantiche, soprattutto quelle di martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile. Nel complesso avrete una settimana molto positiva in amore, tranne la domenica 5, giorno in cui qualcuno potrebbe avere dei battibecchi con il partner.