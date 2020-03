Oroscopo Branko domani lunedì 30 marzo 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 30 marzo 2020. Inizia una nuova settimana e vediamo se partirà con il piede giusto per i primi 4 segni zodiacali. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Ariete

La settimana comincia molto bene per voi Ariete, che avrete una carica di energia in più grazie a Marte amico. Sfruttate questa giornata per portare avanti i vostri progetti.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Toro

Per chi ha questioni legate alla banca da affrontare, l’oroscopo di Branko anticipa il lunedì come la giornata giusta. Approfittatene!

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Gemelli

Marte, il pianeta dell’azione e della determinazione, sarà in ottima posizione per i nati in Gemelli. Questo si traduce in energia da usare per perseguire i vostri obiettivi.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Cancro

Le previsioni astrali di Branko anticipano un miglioramento nella vostra situazione: Marte benevolo vi incita al dinamismo, a guardare al futuro con maggiore fiducia.