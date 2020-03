Oroscopo Branko domani lunedì 30 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con l’oroscopo di Branko per domani lunedì 30 marzo 2020. Come inizierà la settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Leone

La settimana non inizierà nel migliore dei modi. Il popolare astrologo istriano vi invita a muovermi con prudenza domani, lunedì 30 marzo, perché Marte contro potrebbe causarvi qualche difficoltà.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Vergine

Comincerete la settimana in punta di piedi, per via di Marte in Acquario. Questo lunedì non vi trova al top, ma non dovete scoraggiarvi troppo, perché le cose miglioreranno con il passare dei giorni.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Bilancia

Lunedì vi regalerà molta energia e determinazione, grazie alla benevolenza di un Marte perfetto. Approfittatene per affrontare tutte quelle questioni che avevate lasciato in sospeso per mancanza di energia.

Oroscopo Branko per domani lunedì 30 marzo 2020: Scorpione

Non agite di pancia questo lunedì 30 marzo. Le previsioni astrali di Branko vi suggeriscono di usare cautela, perché avrete Marte in posizione sfavorevole che vi potrebbe rendere più nervosi del solito.