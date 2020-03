Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2020. Siamo di fronte a una nuova settimana, che ci porterà ancora eventi critici da affrontare, ma che segna anche il passaggio da marzo ad aprile. Quali novità porterà ai segni dello zodiaco questo passaggio? Scopriamo cosa rivelano le stelle, leggendo l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

Le coppie che hanno avuto qualche piccolo intoppo, potranno ritrovare finalmente maggiore serenità e stabilità. Il famoso astrologo di Rai2 vi invita, però, a tenere la lingua a freno e non cadere in polemiche inutili.

Toro

Saturno sta per raggiungere una posizione conflittuale e forse qualche Toro avrà già toccato con mano questo cambiamento. Un piccolo ritardo o un rallentamento nei vostri programmi può avervi creato qualche tensione di troppo. Chi è preoccupato per le ultime spese, potrà contare su nuove opportunità lavorative molto presto.

Gemelli

Venerdì 3 aprile Venere entrerà nel segno: le coppie che hanno avuto alcune difficoltà potranno risolvere, a fine settimana, con più facilità i loro problemi. Se avete dei progetti in ballo cui tenete molto, è probabile che nei prossimi giorni vedrete arrivare i meritati risultati!

Cancro

State uscendo da un periodo lavorativo molto faticoso. Finalmente potrete ricominciare a sorridere: arriveranno nuove idee da mettere in pratica. Anche in amore la situazione avrà dei risvolti positivi e chi è single si troverà davanti nuove occasioni da cogliere al volo entro l’estate.

Leone

Ora potete lasciarvi alle spalle le complicazioni degli ultimi giorni. Marzo non è stato decisamente un mese facile per molti di voi, ma la prossima settimana vi regalerà più serenità in amore. Siate, invece, più cauti sul lavoro, perché l’opposizione di Saturno potrebbe crearvi dei problemi imprevisti.

Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a mantenere un atteggiamento ragionevole e prudente in coppia, specialmente a inizio settimana. Potreste dovervi pentire, in futuro, di aver detto una parola di troppo spinti dal nervosismo.

Bilancia

Finalmente arriva un po’ di luce nel buio che ha contraddistinto i vostri rapporti nell’ultimo periodo. Venere in posizione armonica proteggerà gli affari di cuore da venerdì in poi. Sul lavoro c’è qualche accordo da riconsiderare o una questione tecnica da risolvere.

Scorpione

Tenete duro, perché a breve Venere non sarà più in opposizione e porterà stabilità nelle coppie che hanno visto il terreno traballare sotto i piedi. Sul lavoro dovrete essere ancora un po’ pazienti per vedervi arrivare le opportunità che desiderate.

Sagittario

È un periodo che vi costringerà a fare chiarezza in amore. Se la relazione in corso merita davvero, allora non sarà qualche piccola discussione a metterla in crisi. Chi, invece, vive una storia ormai logora, dovrà darci un taglio una volta per tutte.

Capricorno

Voi Capricorno siete delle rocce e non sarà di certo un imprevisto fastidioso a mettervi in difficoltà ora. Le previsioni astrali di Paolo Fox anticipano belle novità in arrivo per le storie consolidate.

Acquario

È ora di pensare all’amore! Qualcuno di voi potrebbe scoprire una relazione importante dietro una storia iniziata da poco. L’invito delle stelle è di stare alla larga dalle relazioni troppo complicate.

Pesci

In questo momento siete messi con le spalle al muro: i rapporti che si trascinano stancamente da tempo senza vedere spiragli di luce dovranno finire, per dare spazio a nuovi possibili conoscenze.