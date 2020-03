Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020. Come trascorreranno la giornata di lunedì gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Problemi di cuore per il Sagittario e i Pesci. Il Capricorno è sottotono, mentre l’Acquario continua il suo profondo cambiamento. Ecco, nel dettagli, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Sagittario

Nei prossimi giorni dovrete muovervi in punta di piedi, soprattutto nei rapporti famigliari. Il popolare astrologo Paolo Fox vi avverte: evitate di fare polemica con il partner, e ancora di più ad aprile, quando Venere sarà conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Capricorno

Sfruttate la giornata di domani per chiarire una questione lasciata in sospeso, perché i giorni seguenti vi vedranno maggiormente sottotono. Occhio, in particolar modo, ai legami con famigliari e parenti. La prossima settimana cercate di agire con molta cautela e di fare bene i vostri conti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Acquario

Siete nel bel mezzo di una profonda trasformazione. Le stelle vi avevano avvertito: tra marzo e aprile per molti di voi ci sarebbero stati dei cambiamenti nel lavoro. E probabilmente qualche Acquario si è già trovato a dover affrontare tagli netti o interruzioni. Non vi spaventate e tenete duro!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Pesci

Adesso sentite il bisogno di avere maggior affetto, ma se non lo avete ottenuto finora, forse dovreste riconsiderare, con più attenzione, la vostra relazione. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di aprirvi e parlare, anche se preferireste trincerarvi dietro il silenzio.