Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 30 marzo 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci puntuali all’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020. Vediamo cosa ci svelano le stelle per questo inizio settimana. Quali segni saranno favoriti? La Vergine e la Bilancia possono ripartire alla grande. Qualche difficoltà in più per il Leone e lo Scorpione. Di seguito, le previsioni astrologiche di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Leone

Saturno in conflitto non vi renderà le giornate facili. È molto probabile che vi sentiate stanchi o giù di corda. Dovrete impegnarvi il doppio per portare avanti i vostri progetti. Il popolare astrologo Paolo Fox vi suggerisce di mantenere la prudenza anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Vergine

Non vi scoraggiate, se vedete degli ostacoli sul vostro cammino. È vero, il momento che stiamo attraversando è difficile, ma voi avete il sostegno delle stelle dalla vostra. Con volontà e spirito di abnegazione, potrete superare anche le difficoltà attuali e ritornare a essere vincenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Bilancia

Avete avuto una piccola interruzione, ma adesso potrete ripartire e tornare a fare quello che più vi piace. Domani avrete una buona Luna ad aiutarvi, e a breve anche Venere sarà attiva. Preparatevi a recuperare l’amore alla grande!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 30 marzo 2020: Scorpione

Dovrete recuperare il terreno perduto. Venere in opposizione non vi aiuta di certo ora e forse qualche Scorpione dovrà affrontare alcuni problemi in famiglia. Cercate di curare maggiormente la forma fisica. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi invitano ad avere più attenzione nei rapporti con gli altri.