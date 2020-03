By

L’oroscopo può aiutarci a capire molto e fornirci preziosi consigli anche per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Chi sono i tre partner ideali per il tuo segno zodiacale? Ecco la lista!

Ariete

I tre partner ideali per il segno dell’Ariete sono il Leone, con cui creare una realtà stimolante, coinvolgente e appassionante, la Bilancia, che non fa annoiare, i Gemelli, che offrono una compagnia interessante e socievole.

Toro

I tre partner ideali per il segno del Toro sono la Vergine, per l’armonia, il Capricorno, disposto a impegnarsi nella vita di coppia, lo Scorpione, per una relazione intensa e passionale.

Gemelli

I tre partner ideali per il segno dei Gemelli sono il Leone, per il suo ottimismo, la Bilancia, con cui ti trovi a tuo agio, l’Ariete, che ti spronerà al sorriso incondizionato.

Cancro

I tre partner ideali per il segno del Cancro sono i Pesci, per la loro fantasia, il Toro, con cui può nascere un sentimento autentico, l’Acquario, per te molto coinvolgente dal punto di vista dei sentimenti.

Leone

I tre partner ideali per il segno del Leone sono senza dubbio un altro Leone, l’unico che ti capisce in pieno, l’Ariete, l’unico che sa tenerti testa, i Gemelli, che potrebbero convincerti a una relazione aperta.

Vergine

I tre partner ideali per il segno della Vergine sono il Toro, con cui condividi gli interessi, lo Scorpione, che ti sprona a dare il meglio, l’Acquario, che ti affascina molto.

Bilancia

I tre partner ideali per il segno della Bilancia sono l’Ariete, che ti stupisce, i Gemelli, che ti divertono, il Sagittario, disponibile ad ascoltare i tuoi problemi.

Scorpione

I tre partner ideali per il segno dello Scorpione sono il Toro, che ti terrà ancorato al quotidiano, il Capricorno, con cui instaurare un rapporto ricco e armonioso, la Vergine, che ti farà provare piacevoli e inaspettate sorprese.

Sagittario

I tre partner ideali per il segno del Sagittario sono la Bilancia, con cui l’amicizia può diventare amore, il Leone, per una vita piena di allegria, il Sagittario, con cui ti intendi senza bisogno di proferire tante parole.

Capricorno

I tre partner ideali per il segno del Capricorno sono lo Scorpione, che ti affascinerà con il suo magnetismo, i Pesci, sempre pronti a circondarti di attenzioni, il Toro che asseconda il tuo desiderio di relazione romantica.

Acquario

I tre partner ideali per il segno dell’Acquario sono la Vergine, che attira la tua attenzione, il Cancro, che asseconda la tua voglia di coccole, i Pesci, ottimi e dolci compagni perfetti per te.

Pesci

I tre partner ideali per il segno dei Pesci sono il Capricorno, capace di rassicurarti e infonderti quel calore di cui hai bisogno, il Cancro, che ti darà la protezione che cerchi, l’Acquario, che sarà profondamente colpito dalla tua voglia di sognare.