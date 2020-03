Coronavirus 30 Marzo – Ultime Notizie su numeri, contagi e morti – Bollettino Protezione Civile

By

Coronavirus 30 Marzo. Continua la lunga quarantena dell’Italia che si scontra con il coronavirus. Purtroppo, nonostante i numeri sembrano essere in calo, non si fermano i contagi ed i morti. La Lombardia, ogni giorno che passa, aggiunge difficoltà su difficoltà e le stesse rischiano di passare in tutte le regioni d’Italia.

L’aggiornamento di ieri ha visto in tutta Italia raggiungere i 97.689 casi totali. Attualmente su tutto il territorio nazionale sono 27.386 i ricoverati con sintomi e 3906 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare sono invece 42.588. Attualmente in Italia sono 73.880 le persone positive al coronavirus, noto anche come COVID-19. Aumentano ancora i morti che arrivano a quota 10.779 e, fortunatamente, aumentano anche i guariti dalla malattia: 13.030.

Le regioni più colpite, oltre alla Lombardia, continuano ad essere Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. La Toscana ha invece superato le Marche nel numero di casi totali. Come già detto, la regione più colpita è la Lombardia nella quale si contano 41 mila casi e più di 12 mila ricoveri.

Durante la giornata di oggi seguiremo ancora una volta la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile che avverrà alle ore 18 di questo pomeriggio e darà il nuovo bollettino ufficiale del 30 Marzo.

Coronavirus 30 Marzo – Dati Ufficiali Regioni

Qui di seguito potete trovare gli aggiornamenti relativi a tutte le regioni italiane in merito alle notizie ufficiali sui dati del coronavirus per il 30 Marzo 2020.