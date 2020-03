Coronavirus Umbria, aggiornamenti su numeri e province – Bollettino Protezione Civile Umbria – 30 Marzo

Coronavirus Umbria. Anche oggi seguiremo in diretta tutti i dati e le novità relative all’emergenza coronavirus in Umbria. Nel complesso i dati di ieri si sono fermati a 1.023 casi totali con 166 ricoverati con sintomi. In Umbria sono 46 i pazienti in terapia intensiva mentre i morti sono, adesso, 31.

Secondo gli ultimi dati arrivati ieri, inoltre, in tutta l’Umbria vi sono 95 pazienti guariti e 685 persone in isolamento domiciliare. I dati di oggi li troverai direttamente sul nostro sito o su questa pagina intorno alle 18 dopo la conferenza stampa della protezione civile.

Coronavirus Umbria – Situazione nelle province – 30 Marzo 2020

Coronavirus Umbria e Province. Qui di seguito potrai trovare tutte le ultime notizie sull’emergenza coronavirus in Umbria e come si è diffusa nelle varie province.

TERNI: 775

PERUGIA: 218

extra Regione: 30

Articolo in aggiornamento