Mangiare sedano per una settimana: ecco cosa succede al tuo corpo

Il sedano è una pianta erbacea biennale. Si tratta di un prodotto vegetale molto coltivato nel nostro Paese, e comunemente utilizzato in molte preparazioni culinarie.

Si tratta di un vegetale che cresce spontaneamente nei luoghi erbosi e paludosi e generalmente ha un’altezza che raggiunge massimo gli 80-100 cm. Le foglie sono di colore verde scuro e hanno un picciolo carnoso, che costituisce la parte edibile della pianta stessa.

Ciò che si utilizza del sedano lo abbiamo appena detto, ma, tuttavia, del sedano è possibile utilizzare anche i semi, le radici e i frutti che generalmente sono raccolti a fine agosto. Esistono diverse varietà dell’ortaggio, ma in line di massima i nutrienti apportati sono pressoché uguali.

Valori nutrizionali e benefici apportati dal sedano: quali sono gli effetti benefici se lo consumiamo per una settimana?

Il sedano è un ortaggio che apporta poche calorie, parliamo di circa 16 Kcal per 100 grammi di prodotto. Dunque, di conseguenza, il potere energetico è basso.

Il sedano apporta numerosi benefici al nostro organismo, specialmente grazie all’elevato contenuto di fibre, minerali, vitamine e antiossidanti.

Tra i sali minerali, i più abbondanti sono il potassio, il fosforo, il magnesio e il calcio, mentre per quanto riguarda le vitamine, le più abbondanti sono la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K e alcune vitamine del gruppo B, questo per quanto riguarda le vitamine presenti nello stelo, mentre nelle foglie si racchiudono anche grandi quantitativi di vitamina A.

Tra gli antiossidanti, quello dai maggiori benefici per il nostro organismo è la luteolina, fondamentale per la sua azione protettiva nei confronti del cervello.

Possiede proprietà diuretiche, depurative e carminative, molto utile anche per contrastare il catarro e la bronchite. Ottimo rimedio naturale contro la ritenzione idrica.

Il sedano può essere utilizzato in tanti modi differenti, ad esempio per preparazioni culinarie, per preparare tisane, infusi, in questo modo aiuterà a depurare i reni e il fegato.

Data l’elevata presenza di fibre, il sedano è molto consigliato contro il meteorismo e la costipazione. Inoltre, se consumato in modo regolare, è in grado di contrastare il colesterolo cattivo, regola la pressione sanguigna, stimola e migliora la digestione e aiuta a contrastare i reumatismi e l’insufficienza epatica.

Dunque volendo schematizzare i benefici apportati dal sedano:

Diuretico. Dato l’elevato quantitativo di acqua e di minerali, favorisce la diuresi .

Dato l’elevato quantitativo di e di . Azione vasodilatatoria dei vasi sanguigni grazie all’ olio essenziale contenuto.

grazie all’ contenuto. Utile anche contro i calcoli renali e disturbi epatici .

. Apporta benefici all’ apparato digerente . Protegge la mucosa gastrica , molto utile anche in caso di gastrite e ulcere.

. Protegge la , molto utile anche in caso di e Ottimo contro il meteorismo, facilita la digestione e aiuta ad espellere i gas intestinali.

facilita la e aiuta ad i Espettorante. Ha proprietà lenitive per cui è molto valido contro la tosse secca, il catarro e la bronchite.

Come conservare il sedano?

Le radici, dopo essere state pulite, possono essere lasciate seccare al sole, e le si conservano all’interno di un panno. Le foglie e le coste, invece, si è soliti consumarle fresche, conservarle in frigorifero per non farle appassire, mentre i semi si possono conservare in barattoli di vetro al riparo dalla luce.

Conclusioni

Dunque, in conclusione possiamo dire che mangiare il sedano fa bene, ma non si consiglia assolutamente di mangiare solo questo ortaggio, meglio abbinarci altro, dato che esso è costituito principalmente da acqua, sazia momentaneamente, ma non apporta ne carboidrati ne proteine. Dunque mangiare per una settimana il sedano apporta sicuramente dei benefici, ma non è consigliato esagerare. Meglio consumarlo in modo equilibrato.