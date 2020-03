Coronavirus Spagna – Numeri, morti e contagiati totali – Bollettino di oggi 31 marzo

Coronavirus Spagna 31 marzo 2020. Continuano a salire i contagi in Spagna, la situazione non tende a diminuire, infatti ieri i contagiati erano 85.301 con un indice di decessi arrivato a 7.624 con Madrid la città più colpita con 24.090 casi e 3.392 decessi.

Coronavirus Spagna: il Bollettino di oggi 31 marzo 2020

I casi oggi sono in aumento, infatti dal bollettino ufficiale diramato risultano 94.417 contagi con un aumento rispetto a ieri di 9.116 casi e i decessi sono saliti a 8.189 e cioè +565 rispetto alle scorse 24 ore. I ricoverati sono saliti a 19.259 di cui 5.600 in terapia intensiva.

Le nuove misure del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì nuove misure economiche e sociali a causa della crisi del coronavirus, come un piano di aiuti a coloro che non possono pagare l’affitto o un rinvio del pagamento dei contributi alla sicurezza sociale per i lavoratori autonomi e alcune PMI . “Tutti gli sfratti di persone vulnerabili sono sospesi per sei mesi e avviamo microcrediti a interesse zero per pagare gli affitti”, ha spiegato il secondo vice presidente, Pablo Iglesias. Il governo ha anche approvato nuove indennità di disoccupazione per gruppi vulnerabili, come una sovvenzione di 440 euro per i lavoratori disoccupati che sono rimasti senza lavoro o una prestazione per i lavoratori domestici.