Coronavirus USA – Numeri 31 Marzo e 1 Aprile

Negli Usa è ormai piena emergenza coronavirus ed è di oggi la notizia che Trump ha fatto arrivare la nave ospedale che conterrà ben 1000 posti letto per i contagiati. Al suo interno vi lavoreranno 1200 medici ed infermieri della classe militare americana.

Numeri Coronavirus USA | Stati Uniti

Al momento gli Stati Uniti sono i più colpiti. Si registrano quasi 165 mila casi confermati per ben 3000 morti. Oltre il 40% di tutti i decessi è a New York che al momento dunque è la città più colpita.

E’ morto anche un bambino del quale però le autorità non hanno rivelato le età: si sono comunque chiariti dicendo che aveva malattie pregresse. Infine in California è morto un ragazzo di 17 anni: era stato rifiutato in ospedale perchè non aveva l’assicurazione sanitaria.