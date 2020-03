Cosa succede se bevi acqua di ananas appena sveglio? L’incredibile risposta

By

L’ananas più che un frutto è un’infruttescenza. Ogni fiore dell’arbusto ha un proprio sepalo, a loro volta i sepali diventano carnosi e succosi e svilupperanno il frutto. Una pianta di ananas produce un solo frutto ogni 18 mesi, non di più. L’ananas appartiene alla famiglie delle Bromeliaceae.

Il frutto si presenta con una polpa di colore giallo, molto succosa, dal sapore più acidulo o più dolce, a seconda dello stato di maturazione. E’ rivestita da una scorza marrone, formata da tante placchette che si fondono tra di loro. Si tratta di un frutto dalle numerose proprietà benefiche. Gran parte di queste proprietà sono da attribuire alla presenza di un enzima proteolitico, ovvero la bromelina dalle numerose proprietà benefiche.

L’ananas apporta poche calorie, circa 40 Kcal per ogni 100 grammi di frutto, ovviamente questo è un valore riferito all’ananas fresco, oggigiorno è possibile trovare in commercio anche l’ananas inscatolata, in questo caso le calorie saranno maggiori dato che sono aggiunti degli zuccheri.

Acqua di ananas: proprietà e benefici

L’acqua di ananas è bevanda molto leggera, fresca, dissetante, ha un sapore leggermente acidulo, inoltre, stimola il metabolismo. In questo articolo andremo a vedere cosa succede al nostro organismo quando la consumiamo, e anche come si prepara questa bevanda.

Affinché questa bevanda possa avere dei benefici sulla nostra salute, sarebbe consigliato berla a stomaco vuoto, dunque al mattino, in tal modo tutti i nutrienti del frutto sono meglio assorbiti e i benefici saranno maggiori. Vediamo quali sono questi benefici.

Ha poteri antinfiammatori – L’acqua di ananas apporta elevati quantitativi di bromelina, enzima digestivo dalle notevoli proprietà antinfiammatorie. Questa bevanda è un ottimo rimedio naturale ideale contro artrosi o malattie ossee . Molto consigliato il suo consumo anche per coloro che vogliono ridurre la ritenzione idrica e i gas intestinali .

– L’acqua di ananas apporta elevati quantitativi di enzima digestivo dalle notevoli Questa bevanda è un ottimo rimedio naturale ideale contro o . Molto consigliato il suo consumo anche per coloro che vogliono ridurre la e i . Facilita la perdita di peso – L’acqua di ananas è una bevanda molto ricca di fibre e di bromelina, l’azione di questi due principi attivi aiuta a prevenire l’accumulo dei grassi , aiutano a stimolare il metabolismo e lo accelerano, inoltre la presenza di fibre è molto utile per contrastare l’assorbimento degli zuccheri del sangue e non solo.

– L’acqua di ananas è una bevanda molto ricca di e di l’azione di questi due principi attivi aiuta a , aiutano a stimolare il e lo inoltre la presenza di fibre è molto utile per contrastare l’assorbimento degli zuccheri del sangue e non solo. Riduce l’appetito – Bere l’acqua di ananas a digiuno aiuta a ridurre l’appetito , ha un potere saziante , per cui non consumeremo troppo cibo tra un pasto e l’altro, e arriveremo ai pasti senza una fame eccessiva.

– Bere l’acqua di ananas a aiuta a , ha un , per cui non consumeremo troppo cibo tra un pasto e l’altro, e arriveremo ai pasti senza una eccessiva. Depura il corpo – L’acqua di ananas bevuta a stomaco vuoto aiuta a depurare il corpo . In particolar modo svolge un’ azione disintossicante nei riguardi del fegato e del colon, è favorita l’eliminazione delle tossine. Inoltre, ha un leggero effetto lassativo, per cui stimola l’ equilibrio intestinale .

– L’acqua di ananas bevuta a stomaco vuoto aiuta a . In particolar modo svolge un’ nei riguardi del e del è favorita l’eliminazione delle Inoltre, ha un leggero effetto per cui stimola l’ . Rafforza il sistema immunitario – Questa bevanda è ricca di vitamina C , antiossidanti e tante altre vitamine e minerali, dunque il nostro sistema immunitario è potenziato.

– Questa bevanda è ricca di , e tante altre vitamine e dunque il nostro Combatte la ritenzione idrica – Dato l’effetto drenante di questa bevanda è possibile notare una riduzione della ritenzione idrica. E’ un ottimo rimedio naturale contro edemi, vene varicose e flebiti dato che facilita l’eliminazione dei liquidi.

Come si prepara l’acqua di ananas?

Preparare l’acqua di ananas è molto semplice. Gli unici due ingredienti di cui si necessita sono un litro di acqua e 1/2 ananas a pezzi. Sarà sufficiente mescolare il tutto all’interno di una brocca e lasciare in infusione per una notte. Al mattino sarà pronta da bere. Si consiglia di non aggiungere zucchero, perché aumenteremo solo le calorie apportate, senza avere ulteriori benefico. Si consiglia di berla a stomaco vuoto al mattino, ed è possibile consumarla anche nel corso della giornata.

Controindicazioni

Nonostante sia un prodotto che apporta numerosi benefici, un eccesso non è mai consigliato.

E’ sconsigliato il suo utilizzo a persone che presentano l’ulcera peptica e anche a coloro che assumono farmaci anticoagulanti. La bromelina è in grado di fluidificare il sangue. E’ sconsigliato l’utilizzo dell’acqua di ananas anche a persone ipertese, essa potrebbe provocare la tachicardia.