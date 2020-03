Musica che unisce – Diretta Streaming – VIDEO RAI 1

Sarà una grandissima serata su Rai 1 dove in prima serata andrà in onda Musica che unisce. Un evento al quale parteciperanno tantissimi artisti nazionali in onore di una raccolta fondi per la Protezione Civile.

Lo show andrà in onda alle 20:35 di questa sera e parteciperanno grandissime star della musica italiana. Tutti collegati dalla propria casa si alterneranno una vera e propria staffetta musicale e proveranno a lanciare un messaggio di unione in un momento drammatico per l’Italia.

Diretta VIDEO – Musica che Unisce

Qui potete trovare la diretta di RAI 1 della manifestazione musicale Musica che Unisce. L’evento avrà inizio alle ore 20:35.

Artisti – Musica che Unisce

Ecco la lista degli artisti che prenderanno parte alla serata Musica che Unisce in diretta su RAI 1.