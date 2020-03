Oroscopo Branko domani mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Torniamo puntuali con l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 1 aprile 2020. Scopriamo cosa indicano i pianeti per la giornata di domani: come passeranno questo mercoledì questi segni zodiacali? Ecco di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 1 aprile 2020:

Leone

Giornata suscettibile dinanzi a qualsiasi affermazione o domanda, sarebbe meglio per voi mettervi in uno spazio tutto vostro così da non essere sgradevole con nessuno. Insomma, avrete la luna storta e non saprete neanche voi il perché. Magari si tratta semplicemente di stanchezza e avete voglia di riposarvi per trovare un po’ di serenità.

Vergine

Avete bisogno di sentirvi importanti per qualcuno per volete essere al centro dell’attenzione. Brutte notizie perché il partner certamente non farà tutto questo e creerà in voi non poco nervosismo. Dovete imparare ad accettare gli altri per quello che sono evitando di pretendere che si comportino come voi desiderate. Avete molte opportunità quindi potete guardarvi anche intorno.

Bilancia

Non sapete proprio stare con le mani in mano e iniziate a pasticciare in cucina. Siete molto abili nel preparare deliziosi manicaretti ma attenzione alla linea perché l’estate è vicina. Vi piace sapere che gli altri apprezzano quello che prearate per loro, è un segno di attenzione nei loro confronti. Non sottovalutate le vostre sapienti abilità culinarie potreste farne un secondo lavoro.

Scorpione

Utilizzate una delle vostre armi migliori che è la simpatia per poter avere dei buoni risultati in campo sentimentale. Potete stemperare quell’aria un po’ tesa che si respira da diversi giorni per poter ottenere numerosi benefici. Per voi è importante sapere che il vostro partner stia davvero bene quindi cercare sempre di fare il possibile. Siete attenti e premurosi e questo non può che far piacere.