Oroscopo Branko domani mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo puntuali con l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 1 aprile 2020. Scopriamo cosa indicano i pianeti per la giornata di domani: come passeranno questo mercoledì gli ultimi 4 segni zodiacali? Ecco di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 1 aprile 2020:

Sagittario

È tempo di cambiare per capirvi e scegliere cosa desiderate davvero, potrebbe sembrare a molti una decisione rivoluzionaria ma se voi lo sentite come un bisogno lasciate perdere i giudizi. Ritrovare voi stessi vi servirà per darvi una carica di energia diversa e potrete così vivere serenamente anche l’inizio di una nuova storia d’amore.

Capricorno

Non bisogna essere egocentrici ma cercare di offrire agli altri quello che potete donare in termini di insegnamenti. Avete ottenuto ragguardevoli risultati in campo lavorativo e ne siete davvero soddisfatti tanto da voler proseguire e andare anche oltre. Avete deciso che per ora il lavoro rappresenta per voi qualcosa di necessario e indispensabile quindi procede pure spediti.

Acquario

Il tempo vi darà la possibilità di avere quelle risposte che tardavano ad arrivare. Ecco perché non dovete fossilizzarvi su alcune questioni ma cercare di guardare avanti per avere un futuro positivo dinanzi a voi. È un periodo in cui le stelle vi proteggono e sono dalla vostra parte anche per le decisioni che prenderete in campo sentimentale.

Pesci

Lasciate andare i pensieri negativi e vedrete che le cose cambieranno in modo deciso. Bisogna solo avere maggiore fiducia nelle sfide che si accettano e poi potrete andare spediti verso il vostro obiettivo. Sapere che bisognerà ancora lavorare molto vi rende pienamente soddisfatti di quello che avere fatto sinora. il partner è da tempo che vorrebbe trascorrere del tempo con voi ma non avete alcun interesse in questo momento.