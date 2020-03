Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 aprile 2020. Scopriamo insieme come passeranno questo mercoledì i segni dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Leone

Se avete rinunciato alla vostra storia d’amore ora lo state rimpiangendo ma orgogliosi come siete avete deciso di dare tutta la responsabilità al partner. E se il vostro cuore è libero, basterà poco perché un amico che vi consoli, possa diventare il nuovo protagonista della vostra storia d’amore. Lasciatevi andare ai sentimenti e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Vergine

Avete fatto qualche domanda al partner e non vi ha convinto, vi è sembrato piuttosto confuso o forse semplicemente bugiardo. Ora che avere capito qual è il problema potete affrontarlo con maggiore serenità cercando di capire cosa ha condotto a tutto ciò. Lasciate correre perché probabilmente non ne valeva la pena.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Bilancia

L’amore vi ha fatto davvero un bel regalo ma voi non avete voglia di uscire e viaggiare per vivere tra le mura di casa il vostro partner. Vi piace respirare quell’aria di casa in due per svegliarsi insieme e preparare il pranzo. Piccoli gesti, che per voi inguaribili romantici, rappresentano davvero molto. il lavoro prosegue bene e ha in serbo per voi piacevoli sorprese, nuovi obiettivi da raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Scorpione

Avete avuto la percezioni di avere un partner inaffidabile e forse la coppia non resterà salda ma quello che conta per voi è poi trovare una storia consolatoria….questo accadrà anche grazie al vostro fascino e alla vostra seduzione. Sarete meno concentrati sul lavoro e più rilassati per vivervi a pieno questo nuovo flirt. questo significherà per voi avere nuove energie anche in campo lavorativo.