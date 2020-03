Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 aprile 2020. Scopriamo insieme come passeranno questo mercoledì gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Sagittario

Cercate di essere ponderati nelle scelte che andrete a fare tenendo conto anche delle esigenze del partner. Non sempre si può ottenere tutto e subito e quando per voi questo non accade preferite rinunciare a tutto. O meglio cercare altrove. Il lavoro vi lascia abbastanza tempo per poter gestire anche i rapporti con la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Capricorno

Le cose si stanno complicando ed è ora di cambiare registro. Dovete avere fiducia nel vostro ruolo e farvi rispettare per quello che siete. Solo in questo modo riuscirete ad acquistare maggiore autostima. Il partner vi sta sostenendo in questo delicato momento perché ha capito che avete bisogno della sua vicinanza.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Acquario

Anche se sapete che le soddisfazioni arriveranno tardi non siete abituati ad arrendervi e questo vi gratifica. Vedrete migliorare le vostre aspettative di giorno in giorno e avrete delle risposte concrete da valutare. In amore le cose cambieranno ma per voi sarà un sospiro di sollievo. Avevate bisogno di pensare e capire cosa volete da chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 1 aprile 2020:

Pesci

È tempo per voi di andare oltre le apparenze e cercate di approfondire un rapporto nato da poco perché vi interessa in modo particolare. Cercate di non essere superficiali ma trovare il giusto approccio per poter coniugare la conoscenza della persona che avete di fronte con i vostri canoni estetici. Nascerà un’ottima intesa mentre Venere vi protegge.