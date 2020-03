L’oroscopo può aiutarci a capire molto della personalità di ognuno dei 12 segni zodiacali, sia per quanto riguarda il tipo maschile che per quello femminile. In questo articolo ci occuperemo principalmente della donna del segno del Leone. Quali sono le caratteristiche principali di una donna Leone? Ecco la risposta.

La donna Leone: caratteristiche generali

Il Leone è un segno zodiacale fisso di fuoco che cade sotto il domicilio del Sole tra i giorni compresi tra il 23 Luglio e il 23 Agosto. Nel segno del Leone si trovano in esilio Saturno e Urano mentre, in caduta, Mercurio. Il segno opposto al Leone è quello dell’Aquario. Vediamo le caratteristiche generali del tipo femminile.

La donna Leone è una prima donna per vocazione. Sembra un essere femminile nato per imporsi e per attirare su di sé l’attenzione e l’ammirazione del prossimo, uomini o donne che siano. La contropartita è però che, a volte, attira anche un po’ di invidia per i successi che riscuote.

La donna Leone è affascinante ed elegante, si muove con sicurezza, sa che ciò che l’aspetta è il trionfo, l’applauso, l’affermazione di se stessa. A volte è invadente ma non manca mai di aiutare chi ne ha bisogno. Generosa, tenace, orgogliosa, fiduciosa: questa è in generale la donna Leone.

La donna Leone sul lavoro

Sul lavoro la donna Leone è una donna in carriera, affermata e di potere, si impegna e combatte per il successo professionale. Anche quando svolge attività di ruoli non dirigenziali da il meglio di sé. Più facile però, trovare la Donna Leone seduta sulla poltrona del dirigente o del manager dell’azienda di successo.

Certo può sembrare egocentrica e superba ma in realtà è generosa e collaborativa. Particolare è l’efficienza con cui risolve i problemi che possono verificarsi all’interno della sua attività.

La donna Leone in amore

Dall’amore la donna Leone esige il massimo. Scegliere il partner è un processo delicato e per la preda non è facile colpire il bersaglio. Per far colpo su una donna Leone bisogna essere decisi, di classe e benestanti, qualità vincenti per conquistare senza mezzi termini la donna Leone.

La coppia interessa alla donna Leone come connubio di due persone che hanno lo stesso status sociale e sono stimate dagli altri. Il rapporto con il partner allora diventa ricco e intenso, anche se c’è il rischio di qualche conflitto: la donna Leone vuole tenere le redini del rapporto in assoluto.

La donna Leone come madre

La donna Leone come madre è una dominatrice esigente ma non tratta male i figli anzi, li sprona a valorizzare le loro doti. La donna Leone vede nella prole una continuità del proprio successo per cui, essendo figli suoi, non possono che essere dei grandi, destinati al successo più totale.