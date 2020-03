Virginia Saba: scopriamo chi è la compagna di Luigi Di Maio

L’avvenente bionda al fianco di Luigi di Maio è la sua fidanzata Virginia Saba. Dopo aver interrotto la storia con Giovanna Melodia è stato subito fotografato in sua compagnia.

La prima uscita ufficiale è stata al teatro dell’Opera. Il desiderio di Virginia Saba è quello di diventare mamma, un desiderio che porta dietro con sé da diverso tempo. Luigi Di Maio è stato anche presentato in famiglia quindi si tratterebbe di un fidanzamento ufficiale.

Virginia Saba è una giornalista ma anche assistente parlamentare di Emanuela Corda. Bisogna sottolineare che i rumors già tempo avevano dato per coppia i due ma non c’era stata ancora alcuna uscita ufficiale.

La storia di Virginia Saba

Originaria della provincia di Cagliari si laurea in lettere moderne e a breve otterrà la seconda laurea presso la pontificia università teologica di Cagliari, dove frequenta il terzo anno.

È stata un atleta nella Virtus Cagliari, squadra femminile di basket…..ebbene sì è alta un 1.75. quando giocava ha disputato 5 stagioni, diventandone anche capitano. Ha lavorato con il gruppo editoriale Unione Sarda Videolina, Sardegna Quotidiano, Epolis, Mediaset, Sky come corrispondente per Skysport24.

Ha anche partecipato all’autobiografia di Marco Belinelli. Il rettore Filippo Martinez dell’università della Felicità l’ha nominata ambasciatrice di Aristan. Ha lavorato in vari ambiti: politica, cronaca, sport e cultura.

Nulla è trapelato su come sia iniziata la storia tra i due, ma entrambi erano già impegnati. Luigi Di Maio pare che abbia deciso di lasciare la precedente compagna per mancanza di tempo poiché, all’epoca era impegnato nella campagna elettorale. Le foto pubblicate li hanno subito ritratti molto intimi.

Qualche curiosità sulla fidanzata di Luigi Di Maio

Sul magazine Chi Virginia Saba apparve in delle foto esclusive risalenti a 9 anni fa in lingerie e maschera piumata. Foto piuttosto provocanti che mostrano una ragazza in pose sensuali. Sembrerebbe però che questo non ha suscitato alcuno scalpore e la storia con Luigi Di Maio è proseguita come se nulla fosse accaduto.

In un’intervista alla Stampa, Virginia Saba ha dichiarato di vivere un momento piacevole e si serenità e di essere rimasta stregata dalle sue buone maniere. Un giovane di 32 anni coraggioso e gentile. Qualche volta sono stati visti insieme a Salvini e la sua fidanzata Olivia Paladini: uscita a 4 per trascorrere del piacevole tempo insieme.

Il suo profilo Instagram è stato per lungo tempo privato quando ha iniziato la relazione con Luigi Di Maio, ora che la situazione si è calmata si può accedere senza alcun problema per vedere le foto che condivide. Non è chiaro se i due convivono, Luigi Di Maio ha un appartamento a Roma con vista sul Colosseo. Lei anche vive a Roma ma non si sa se i due abbiano già deciso di sperimentare la convivenza.

Ora che il suo profilo Instagram è di nuovo accessibile pur curiosando non si trovano foto particolari. I paparazzi sono molto bravi a beccarli insieme anche se adesso sembra che la storia si sia piuttosto consolidata. Considerando il desiderio di Virginia Saba di diventare mamma, probabilmente molto presto prenderanno delle decisioni per poter consolidare il loro rapporto.