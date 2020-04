Coronavirus Abruzzo – Dati ufficiali 1 Aprile – Bollettino Protezione Civile Abruzzo

By

Sono stati pubblicati da pochi minuti i dati relativi al coronavirus in Abruzzo per l’1 Aprile. I casi positivi in totale sono 1436 con un incremento di 35 rispetto a ieri.

Al momento vi sono 342 pazienti in ospedale e 71 in terapia intensiva. Sono 123 i morti ed 11 i guariti. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi per ASL di appartenenza ecco come sono suddivisi: 128 si trovano presso Avezzano, 292 a Lanciano, 631 a Pescara e 385 a Teramo.