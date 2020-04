Coronavirus, Bollettino della Protezione Civile 1 Aprile [FOTO]

Bollettino Protezione Civile 1 Aprile. Alle ore 18 sarà emesso anche per oggi il nuovo bollettino con tutti i numeri su contagi, morti e guariti del’epidemia da coronavirus in Italia. Subito dopo la conferenza stampa infatti sarà reso noto il nuovo bollettino del giorno.

Sono questi i giorni del picco in Italia e per questo motivo dobbiamo riuscire a mantenere ancora saldo il nostro controllo e restare a casa così come il Governo sta imponendo ormai da fine febbraio ed inizio marzo in base alla zona di residenza.

I dati di ieri sottolineano un nuovo miglioramento della situazione e per questo motivo sarà molto importante conoscere i dati ufficiali di oggi che potrebbero consolidare un trend positivo visto in questi giorni.

Qui sotto, al momento, trovate il bollettino di ieri che evidenzia il numero totale di casi a 105.792 con 12.428 morti e 15.729 guariti. In questo momento inItalia sono 77.635 le persone attualmente positive: 28.192 sono ricoverate con sintomi, 4.023 sono in terapia intensiva e 45.420 sono in isolamento domiciliare. Alle ore 18 sarà inserito qui sotto il bollettino di oggi, 1 Aprile 2020.