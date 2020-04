Coronavirus, DIRETTA Conferenza Stampa Protezione Civile – Bollettino di oggi – 1 Aprile

Diretta Conferenza Stampa Protezione Civile. Ci ritroviamo ancora una volta ad attendere l’inizio della conferenza stampa di oggi che verrà svolta da parte della Protezione Civile.

Ogni giorno alle ore 18, infatti, ha inizio la diretta (che potete trovare qui sotto) attraverso la quale veniamo a conoscere i dati ufficiali dell’emergenza coronavirus in Italia. Da diversi giorni stiamo seguendo la nostra diretta delle ultime notizie ed oltre alla conferenza della Protezione civile, alle 17:30 vi ricordiamo che avrà inizio la conferenza della Lombardia.

I dati di ieri evidenziavano un nuovo miglioramento in tutta la nazione. Sembra infatti che i giorni del picco possano essere questi e proprio per questo motivo bisognerà seguire ancor di più alla lettera le indicazioni del Governo. I casi totali sono 105.792 mentre gli attuali positivi sono 77.635 (dato aggiornato al 31 Marzo). In terapia intensiva sono oltre 4 mila in tutta Italia. I morti hanno superato quota 12 mila.

Diretta Conferenza stampa Protezione Civile – 1 Aprile

Come di consueto inseriremo qui sotto il video in diretta della conferenza stampa che avrà inizio alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Al momento potete rivedere la conferenza stampa di ieri.