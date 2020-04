Coronavirus Lombardia – Bollettino 1 Aprile – DATI UFFICIALI

Coronavirus Lombardia – 1 Aprile. E’ stato appena diramato il nuovo bollettino sui contagi da coronavirus in Lombardia. I dati confermano ancora una volta un rallentamento dell’epidemia. In totale sono stati effettuati 121.449 tamponi. Di questi i positivi sono 44.773, ovvero 1565 in più di ieri.

Al momento i ricoverati sono 11.927, 44 in più di ieri, mentre in terapia intensiva vi sono 1342 pazienti (18 in più di ieri). I morti in Lombardia sono 7593 (+394 da ieri) mentre i guariti sono 23.911.

In diretta, durante la conferenza stampa ha parlato anche Gerry Scotti. Le sue parole risuoneranno ovunque. Ecco cosa ha detto Gerry Scotti.