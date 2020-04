Oroscopo Branko domani giovedì 2 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Branko per domani giovedì 2 aprile 2020. È iniziata la prima settimana di aprile e siamo già a giovedì, giro di boa. Come trascorreranno la giornata di domani i primi 4 segni dello zodiaco? Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Ariete

Il giovedì partirà con il piede sbagliato per molti Ariete, che soffrono ancora di qualche nervosismo. Andrà meglio in serata, e ancora di più venerdì, quando Venere raggiungerà una posizione per voi armonica.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Toro

Ancora non procede tutto liscio come vorreste, ma in questo momento è piuttosto normale che sia così. Bisogna avere un po’ di pazienza. Anche se in questi giorni vi sentite preoccupati, potrete sempre contare sull’aiuto degli altri.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Gemelli

Venere sta per arrivare nel segno: forse qualcuno di voi ha già avuto qualche avvisaglia con l’arrivo di un amore timido, appena nato. L’oroscopo di Branko vi invita a sorridere, perché finalmente ci saranno novità interessanti sul fronte sentimentale!

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Cancro

Anche se non avete un cielo contrario, il popolare astrologo istriano vi suggerisce di mantenere la prudenza. Non abbiate fretta di risolvere tutto ora! I Cancro single potranno aspettarsi nuove speranze in amore.