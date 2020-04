Oroscopo Branko domani giovedì 2 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

L’oroscopo di Branko per domani giovedì 2 aprile 2020. Siamo già arrivati al giro di boa per questa prima settimana di aprile. Vediamo cosa rivelano le stelle per gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Vi proponiamo, di seguito, le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Sagittario

Queste giornate per voi sono come le montagne russe in amore. Dovrete muovervi con cautela. Forse giovedì 2 aprile Qualche Sagittario dovrà fare i conti con degli antichi affetti.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Capricorno

La Luna in dissonanza potrebbe farvi vivere dei contrasti con gli altri. Dovrete recuperare tutta la diplomazia che avete. Occhio, in particolar modo, per chi ha un’impresa, alle divergenze con i soci!

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Acquario

L’oroscopo di Branko vi avverte: aprile sarà per voi un mese pieno di cambiamenti importanti. Avrete molti pianeti che sosterranno i vostri progetti e vi stimoleranno ad agire, a partire da Saturno, Venere, Marte e Mercurio.

Oroscopo Branko per domani giovedì 2 aprile 2020: Pesci

Se qualcuno ha avuto a che fare con delle controversie in amore, adesso potrà tirare un sospiro di sollievo. Il noto astrologo istriano anticipa un giovedì in cui le stelle favoriranno l’armonia di coppia.