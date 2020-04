Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 2 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo puntuali con l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020. Continua questa prima settimana di aprile e vediamo come proseguirà per i primi 4 segni dello zodiaco. Chi sarà al top? Tensioni per l’Ariete e il Cancro. Il Toro recupera la sua forza, mentre i Gemelli ritrovano la voglia di amare. Di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Ariete

Molti Ariete saranno nervosi anche giovedì 2 aprile. Non siete capaci di nascondere le vostre emozioni e quando vi disturba qualcosa oppure avete dei problemi in famiglia ve lo si legge immediatamente in volto. Dovreste provare a essere più prudenti.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Toro

In questi giorni state ritrovando la vostra energia. Non demordere mai è un tratto distintivo di voi Toro e mai come adesso sarà essenziale averlo. Anche se non tutti crederanno in voi, il popolare astrologo Paolo Fox vi invita a procedere e non lasciarvi intimorire dalle critiche.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Gemelli

Ora ritornerà nei Gemelli una gran voglia di emozioni. Vorrete stringere nuovi contatti o rispolverare un vecchio amore. Nonostante le restrizioni che stiamo vivendo, non bloccatevi. Usate piuttosto i social!

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Cancro

Domani la Luna potrebbe rendervi ipersensibili. In questi giorni vi sentite senza punti cardinali, vi manca un riferimento in famiglia. È vero, i rapporti con gli altri non sono al top, ma l’oroscopo di Paolo Fox anticipa, a breve, una ghiotta occasione in arrivo. Non fatevela Sfuggire!