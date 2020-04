Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 2 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020. Cosa ci dicono le stelle per questo giovedì 2 aprile? Amore flop per il Sagittario. Il Capricorno avrà alcuni disagi con gli altri, mentre i nati in Pesci dovranno rimanere con i piedi per terra. Giornate di rinnovamento per l’Acquario. Vediamo, nel dettaglio, cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Sagittario

Venere in conflitto non favorisce le relazioni sentimentali. Sarà così per tutto aprile e maggio e possibili controversie riguarderanno ogni tipo di relazione: sia quelle nate da poco che le storie di lunga durata. Fate attenzione! Forse qualcuno di voi ha dovuto rivedere, in questi giorni, un progetto lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Capricorno

L’opposizione della Luna potrebbe portare dei disagi nei rapporti con gli altri. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi invitano alla pazienza, anche se ora voi vorreste già avere tutte le soluzioni a portata di mano.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Acquario

Dovreste sforzarvi di non fermarvi al presente, ma di guardare al futuro. Saturno, il revisore, vi obbliga a cambiare tutto, a partire dalle vostre regole di vita. Cominciate ad assecondare questa spinta, altrimenti rischierete di venirne travolti.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 2 aprile 2020: Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di andare con i piedi di piombo di fronte a un nuovo amore. Voi Pesci tendete a idealizzare la persona che vi piace e, molto spesso, cadete in delusioni enormi. Provate a non illudervi questa volta o vi ritroverete a soffrire di nuovo!