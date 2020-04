L’oroscopo può aiutarci a fare chiarezza sul piano sentimentale per quanto riguarda le relazioni di coppia e il matrimonio. Perché dovresti sposare un Gemelli: ecco tutte le risposte.

E’ sempre allegro

Perché dovresti sposare un Gemelli? Perché è sempre allegro. Ora non vogliamo dire che i Gemelli hanno la sindrome di Pollyanna per cui vedono il lato positivo in ogni situazione, anche la più drammatica. Questo non è vero. Anche i Gemelli, come tutti, passano fasi della vita in cui sono ottimisti e altre in cui lo sono di meno ma nel complesso reagiscono bene di fronte alle difficoltà e trovano sovente il lato più umoristico della faccenda. Anche quando soffrono riescono a risollevarsi in poco tempo e a riprendere la loro caotica quotidianità con ritrovato ottimismo e contagiosa allegria.

Avresti una vita intensa e caotica

Se sei una donna che non ama stare in casa e dedicarsi troppo all’ambiente domestico, il Gemelli è l’uomo che fa per te. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli sono infatti caratterizzate da uno spirito poliedrico che si staglia su più fronti e sulla strada del movimento. I Gemelli sono caotici, amano scoprire nuove situazioni, sono portati a fare più cose nello stesso tempo. La strada dove camminano i Gemelli non è mai a senso unico ma a più vie, indirizzata verso direzioni multiple. Con un marito Gemelli non avresti di cui annoiarti e saresti sempre in viaggio: i viaggi sono infatti molto amati dai nativi del segno, che pensano di continuo alla prossima destinazione da scoprire.

Avresti potere decisionale

Se sei una dominatrice e vuoi tenere in mano le redini della situazione allora dovresti sposare un Gemelli. Perché? Perché sul piano decisionale avresti assolutamente carta bianca. L’uomo Gemelli ci mette anni a prendere una decisione e la sua parola d’ordine è procrastinare. Per lui è talmente stressante prendere una decisione che preferisce delegare gli altri e si fa andare bene il responso per il quieto vivere e, soprattutto, per togliersi un impegno di torno. Se sposi un Gemelli potresti quindi avere il potere decisionale assoluto in merito alle scelte di coppia.

Si fa in quattro per gli altri

Perché dovresti sposare un Gemelli? Non è corretto dire che il Gemelli è un segno doppio, in realtà è un segno quadruplo! Il Gemelli è il tipo di persona che si fa in quattro per gli altri, per aiutare chi ne ha bisogno. Se hai un problema non disperare perché una persona dei Gemelli ti può aiutare. Sposando un Gemelli avresti accanto una persona predisposta al dialogo e all’ascolto, che saprebbe certamente e senza ombra di dubbio starti accanto anche nei momenti più difficili che la vita può riservarti. Non mancherebbe poi di consigliarti per ogni problema che hai deciso di condividere con lui.