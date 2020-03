Ultime Notizie Coronavirus – Dati ufficiali su contagi e morti – Bollettino Protezione Civile – 1 Aprile

Coronavirus 1 Aprile. Dopo i dati incoraggianti di questi giorni sembra, secondo quanto è stato affermato dagli esperti, che il picco sia realmente arrivato e per questo motivo bisognerà adesso aspettare nei prossimi giorni una fase calante dei contagi. Bisogna comunque seguire sempre le regole imposte dal Governo e quindi non si deve uscire da casa. Non bisogna per niente abbassare la guardia, probabilmente l’Italia sta per riuscire a vincere questa guerra contro il coronavirus ma bisogna assolutamente continuare fino alla fine a seguire i consigli e stare sempre attenti. Il rischio di una nuova crescita dei contagi è dietro l’angolo.

I dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile vedono un totale di 105.792 casi in tutta Italia. Di questi, i guariti sono 15.729 ed i morti sono invece 12.428. Ricoverati e con sintomi vi sono, al momento, 28.192 persone in tutta Italia mentre in terapia intensiva sono in 4.023. Attualmente sono positive 77.635 persone.

Come ogni giorno su Giornal.it trovate tutti gli aggiornamenti in merito alla situazione coronavirus in Italia.

Coronavirus – Aggiornamenti in tempo reale

00:20 – Le misure andranno avanti almeno fino a Pasqua. Nonostante la crescita dei contagi inizia a diminuire su tutto il territorio nazionale, vi saranno ancora delle misure molto restrittive per i prossimi quindici giorni.

00:05 – Non vi sarà nessun click day per accedere al bonus dei 600 euro che il Governo ha predisposto per le aziende.