Bollettino Coronavirus 2 Aprile – Tutte le novità del giorno – DIRETTA

Inizia una nuova maratona che ci porterà a conoscere il bollettino del 2 Aprile con la diretta della conferenza stampa della protezione civile. Dopo i dati di ieri sembra che il trend inizi ad essere in fase calante ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Proprio ieri sera il premier Conte ha confermato che tutte le limitazioni messe al momento in atto andranno avanti fino al prossimo 13 Aprile.

Intanto ci prepariamo ad assistere anche alla conferenza stampa dell’assessore Borrelli ed alla conferenza stampa della Protezione Civile di oggi. Il bollettino del 2 Aprile lo potrete trovare proprio qui sotto appena sarà reso noto dalle autorità ufficiali.

Come ogni giorno su giornal.it trovate tutte le notizie dell’ultim’ora di questa emergenza coronavirus. Il bollettino del 2 Aprile, che sarà disponibile subito dopo la conferenza stampa della protezione civile, sarà inserito alla fine della pagina.

Conferenza Stampa Protezione Civile – 2 Aprile

Di seguito inseriremo il video della diretta della conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, 2 Aprile. Come di consueto, infatti, verrà emesso il bollettino del giorno con tutte le novità relative ai contagi, ai morti ed ai guariti da questa epidemia del COVID-19.

Conferenza Stampa Gallera – 2 Aprile – VIDEO

Alle ore 17:30 avrà inizio la conferenza stampa di Gallera che informerà la regione Lombardia su quelle che sono tutte le novità in merito all’emergenza coronavirus in Lombardia. Sembra, infatti, che in questi ultimi giorni il trend sia in calo ma la gente deve comunque restare a casa.

Bollettino 2 Aprile – FOTO

Durante la giornata di ieri i dati si sono fermati a 110.574 casi totali con 16.847 guariti e 13.155 morti. La regione più colpita è sempre quella della Lombardia che si attesta in cima alla classifica con quasi 45 mila casi.

Alle ore 18:00 di oggi sarà emesso il bollettino del 2 Aprile 2020 e sarà inserito qui sotto al posto di quello presente.