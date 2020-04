Coronavirus | DIRETTA | Conferenza Stampa protezione Civile | 2 Aprile – Bollettino ufficiale

Conferenza Stampa protezione Civile 2 Aprile. In questa pagina potrete visionare la diretta della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 18:00. Come ogni giorno infatti verrà reso noto il bollettino del giorno e potremo sapere se, anche per oggi, il trend è in calo per quanto riguarda contagi, morti e ricoveri da coronavirus.

L’ultimo bollettino emesso sottolineava un nuovo calo dal punto di vista dei contagi. Il numero totale di casi, in tutta Italia, al momento è di 110 mila con 13 mila morti e 16 mila guariti.

Diretta Protezione Civile | 2 Aprile

Qui sotto inseriremo il video della protezione civile con la diretta della conferenza stampa di oggi. L’inizio è fissato per le 18 di questo pomeriggio.