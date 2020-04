Coronavirus Sicilia, ecco il bollettino della protezione civile del 2 Aprile

Coronavirus Sicilia – La Sicilia si sta muovendo in maniera egregia in questa guerra contro l’epidemia da coronavirus ed anche i dati sembrano testimoniarli. Infatti sembra esserci una fase calante negli ultimi giorni che può probabilmente iniziare a far tirare un sospiro di sollievo al popolo siciliano. Questo però non deve significare che si può uscire da casa. Tutt’altro. L’attenzione deve restare comunque alle stelle perchè un solo errore potrebbe far rischiare di ricominciare tutta la battaglia.

Bollettino Coronavirus Sicilia 2 Aprile

Appena sarà disponibile sarà pubblicato qui sotto l’esito del bollettino della protezione civile per la regione Sicilia del 2 Aprile. Durante la giornata di ieri il totale dei positivi in Sicilia era di 1718 con un aumento di 71 dal giorno precedente. Per quanto riguarda i guariti, invece erano 86 mentre i morti 88.