Coronavirus Veneto – Conferenza Stampa Zaia – 2 Aprile – Diretta VIDEO

Conferenza Stampa Luca Zaia – Anche oggi, 2 Aprile 2020, andrà in onda in tarda mattinata la conferenza stampa del presidente della Regione Veneto. Come sua consuetudine, infatti, informerà i cittadini sull’epidemia da coronavirus in Veneto.

Al momento il Veneto è la terza regione più colpita d’Italia per quanto riguarda i contagi di coronavirus. I casi totali sono infatti 9.625 con 902 guariti e 499 morti. Attualmente, i positivi da coronavirus, sono 8.224.

Vi sono 1.718 persone ricoverate con sintomi e 350 in terapia intensiva. Infine, in isolamento domiciliare vi sono 8.244 persone. Qui sotto potete trovare la diretta della conferenza stampa di Luca Zaia.