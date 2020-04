Oroscopo Branko domani venerdì 3 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo, puntuali come ogni giorno, con l’oroscopo di Branko per la giornata di domani venerdì 3 aprile 2020. Siete curiosi di scoprire come vivranno questo weekend gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Vediamo cosa anticipano le previsioni astrologiche di Branko liberamente tratte dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 3 aprile 2020: Sagittario

I vostri sentimenti avranno una spinta propulsiva in più, data da Venere nel segno dei Gemelli. L’oroscopo di Branko prevede una giornata in cui la passione e l’intesa di coppia toccheranno le vette più alte.

Oroscopo Branko per domani venerdì 3 aprile 2020: Capricorno

Il passaggio di Venere in Gemelli influenzerà soprattutto la vostra vita quotidiana: ritroverete quel lato divertente che era stato sommerso dalle troppe preoccupazioni. Chi desidera fare un passo in avanti nel lavoro o è in cerca di un impiego, potrà approfittare dell’influsso di Venere per muovere il primo passo.

Oroscopo Branko per domani venerdì 3 aprile 2020: Acquario

L’astro dell’amore nel segno dei Gemelli regalerà una ventata di energia positiva alle vostre relazioni. Il famoso astrologo Branko indica un vero e proprio risveglio dei sentimenti che riguarderà sia le coppie di lunga durata che i single alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo Branko per domani venerdì 3 aprile 2020: Pesci

Venere in Gemelli renderà anche i Pesci, più profondi e introversi, particolarmente leggeri ed esuberanti, proprio come il segno che andrà a raggiungere. A giovarne, domani, saranno soprattutto quelle storie che non provavano serenità da tempo.