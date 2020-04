Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020. La prima settimana di aprile volge al termine e cede il passo al weekend. Vediamo come saranno gli umori dei primi 4 segni zodiacali. Migliora lo stato d’animo per l’Ariete e il Cancro. Scontri in famiglia per il Toro, mentre i Gemelli sorridono al passaggio di Venere. Di seguito, le previsioni astrologiche di Paolo Fox nel dettaglio.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Ariete

Avete passato due giorni, quelli di mercoledì e giovedì, con molte avversità da superare e adesso potete guardare al fine settimana con più serenità. Nel weekend le cose andranno decisamente meglio e voi ritroverete l’energia e la grinta che vi sono mancate ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Toro

Domani vi sentirete piuttosto avviliti. Sembra proprio che quello che fate non produca nessun effetto, se non quello di snervarvi e che nessuno vi voglia dare mai ragione. Non sarà un po’ colpa vostra? L’oroscopo di Paolo Fox vi esorta a fare più attenzione a ciò che dite.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Gemelli

Venere, con il suo transito, segnerà l’inizio di una nuova, significativa fase della vostra vita. Questo passaggio si tradurrà in un progresso qualitativo dei rapporti con gli altri e di una conferma di trattative e progetti molto importanti. E da maggio andrà ancora meglio!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Cancro

Anche se gli ultimi tempi sono stati molto pesanti per voi cancrini, le previsioni astrali di Paolo Fox relative alle prossime settimane sono rassicuranti. Saturno non sarà più in opposizione e vi concederà una pausa. Potrete, finalmente, osservare la vostra situazione con maggiore obiettività.