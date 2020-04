Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani venerdì 3 aprile 2020. Cosa annunciano le stelle per domani? Quali segni rientreranno nelle grazie dei pianeti? Giornata flop per Sagittario e Acquario. Il Capricorno e i Pesci hanno bisogno di chiarimenti. Ecco, nello specifico, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Sagittario

Il Sagittario rappresenta la libertà, ma ora le costrizioni che dobbiamo vivere un po’ tutti, a voi mettono ancor di più a dura prova. Il famoso astrologo Paolo Fox vi consiglia di non riversare il nervosismo che provate su chi vi sta vicino. A peggiorare la condizione è l’andamento deludente di alcuni progetti: tenete duro e cercate di recuperare!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Capricorno

Siete assorbiti, in questi giorni, dai rapporti famigliari e dal bisogno di ritrovare la pace in casa. Domenica sarà la giornata ideale per chiarire tutto quello che crea ancora fraintendimenti con il partner. Forse a inizio settimana è successo qualcosa, ma ora è il momento di guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Acquario

È un periodo in cui vorreste cambiare vita a tutti i costi, ma Saturno nel segno proprio non vi facilita le cose. Inoltre dovete fare i conti con le troppe uscite economiche, il che vuol dire dover procedere con i piedi di piombo.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 3 aprile 2020: Pesci

È ora di fare delle verifiche. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi invitano a trovare maggior chiarezza sui rapporti in vista di un mese, questo in corso, che vi farà faticare non poco. Siate meno rigidi e provate a cambiare ottica!