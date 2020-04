Ultime Notizie Coronavirus – Dati ufficiali su contagi e morti – Bollettino Protezione Civile – 2 Aprile

Bollettino Coronavirus 2 Aprile – Ancora una volta ricominciamo questa lunga attesa verso i nuovi dati dei contagi da coronavirus. Riprendiamo subito andando a vedere quali sono stati quelli emessi ieri e, ricordandovi, che proprio ieri sera il premier Giuseppe Conte ha comunicato che tutte le direttive saranno prorogate fino al prossimo 13 Aprile 2020. Questo significa, dunque, che non si potrà uscire di casa per le prossime due settimane in maniera tale da provare, ancora di più, a sconfiggere il virus.

Come detto poche righe qui sopra, andiamo a rivedere quali sono stati i dati emessi ieri dalla protezione civile. Il numero totale di casi è 110.574. Di questi sono guariti in 16.847 e morti 13.155. Al momento i pazienti ricoverati in tutta Italia sono 28.403 e quelli in terapia intensiva sono, invece, 4.035.

La regione con più contagi è sempre la Lombardia che ha ben 25.765 casi attivi e oltre 44 mila casi totali. Sono 7.593 i morti in Lombardia. Le altre regioni che, purtroppo, si susseguono nella classifica del coronavirus, sono Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. I romagnoli hanno infatti raggiunto i 14.787 contagi con oltre 1.700 morti mentre sia Veneto che Piemonte hanno superato i 9.500 casi totali.

Bollettino 1 Aprile

Qui sotto potete trovare il bollettino di ieri nell’attesa che venga pubblicato quello di oggi, 2 Aprile 2020. Come ogni giorno infatti andremo a seguire la diretta di tutta la giornata. Tra i vari appuntamenti sottolineiamo la diretta della Protezione Civile alle ore 18:00 e la diretta della regione Lombardia alle ore 17:30. In tarda mattinata vi sarà la conferenza stampa di Luca Zaia, presidente della regione Veneto.

DIRETTA Aggiornamenti Coronavirus 2 Aprile 2020

00:10 – In Cina si teme una seconda ondata da coronavirus. Oltre 600 mila persone sono state messe in isolamento e quarantena nello Henan.

00:02 – I casi totali in tutta Italia sono 110.574. Tra questi vi sono più di 16 mila guariti e poco più di 13 mila morti. La regione più colpita è la Lombardia. Il numero totale di tamponi è 541.423.

