Coronavirus – Bezos dona 100 milioni: ecco le sue parole

“Voglio supportare quelli in prima linea nelle banche alimentari della nostra nazione e quelli che si affidano a loro per il cibo con una donazione da 100 milioni di dollari a Feeding America, che distribuirà rapidamente i fondi alla rete nazionale di banche alimentari, procurando cibo a quelle innumerevoli famiglie che ne hanno bisogno”.

Queste sono le parole di Bezos riguardanti la donazione di 100 milioni per la ricerca per il coronavirus. Amazon, in questi giorni, sta garantendo anch’essa le consegne più importanti ed ha limitato gli acquisti di alcuni prodotti definiti non essenziali.