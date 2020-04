Coronavirus – Bollettino 3 Aprile – DATI UFFICIALI

Bollettino 3 Aprile Coronavirus. In questa pagina sarà inserito tra pochi minuti il nuovo bollettino ufficiale della Protezione Civile che informerà gli italiani sulle ultime novità sull’emergenza coronavirus.

I dati di ieri vedono un totale di 115.242 casi. I morti in totale adesso sono 13.915 mentre i guariti sono 18.278. Sembra quasi terminata l’emergenza negli ospedali, ma non bisogna abbassare la guardia per nessun motivo. I ricoverati, in questo momento, sono 28.540 mentre in terapia intensiva vi sono 4.053 persone. Questi ultimi dati sono relativi a quelli inseriti sull’ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile.

La fotografia del bollettino del 3 Aprile sarà inserita proprio qui sotto appena sarà reso noto dagli organi ufficiali. Alle ore 18 avrà inizio la conferenza stampa della Protezione Civile in diretta video, dove si parlerà, appunto, dei nuovo dati ufficiali di oggi.

Inoltre, alle 17:30, avrà inizio la conferenza stampa della Lombardia, ovvero la regione più colpita dall’emergenza coronavirus in Italia. Al momento sono infatti più di 46 mila i casi in Lombardia.