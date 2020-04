Coronavirus Lombardia – DATI UFFICIALI 3 APRILE – Bollettino di oggi

Coronavirus Lombardia – DATI 3 Aprile. Da poco sono stati rilasciati i dati ufficiali delle ultime 24 ore in Lombardia. La situazione continua a tornare su binari positivi. Il totale dei positivi è di 47.520 con un aumento di 1.455 dal giorno precedente.

In terapia intensiva sono 1381 le persone mentre i decessi sono aumentati di 351. Adesso in totale sono 8311 i morti per coronavirus in Lombardia.

Bollettino Lombardia 3 Aprile 2020 – FOTO