Oroscopo Branko domani sabato 4 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo, come ogni giorno, con l’oroscopo di Branko per domani sabato 4 aprile 2020. Come sarà questo weekend casalingo per i primi 4 segni dello zodiaco? Sabato al top per l’Ariete e i Gemelli. Giornata in famiglia per il Toro, mentre il Cancro avrà questioni pratiche da gestire. Di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Ariete

Questa Luna benevola vi regalerà una bella dose di leggerezza e magnetismo. Unita all’influsso frizzantino di Venere in Gemelli, questo sabato sarete con il sorriso stampato sul volto e lo smartphone in mano impegnati a chattare con gli amici.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Toro

Non sarà una giornata al top per voi del Toro. L’oroscopo di Branko vi consiglia di rilassarvi con la famiglia, l’unica capace in questo momento di farvi migliorare l’umore che, negli ultimi giorni, è stato piuttosto giù.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Gemelli

Potrete finalmente festeggiare l’arrivo di Venere, che segna l’inizio di una nuova fase della vostra vita. Anche se gli eventi attuali ci costringono a restare a casa, perché non sfruttare il weekend per progettare il prossimo viaggio?

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Cancro

Il popolare astrologo istriano Branko vi suggerisce di dedicare la giornata di sabato alle questioni legate alle vostre proprietà immobiliari, alla gestione dei beni famigliari e faccende simili.