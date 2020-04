Oroscopo Branko domani sabato 4 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Siamo giunti all’appuntamento con l’oroscopo di Branko per domani sabato 4 aprile 2020. Amore a gonfie vele per il Leone, mentre la Vergine dovrà mantenere la calma. Bisogno di relax per la Bilancia e lo Scorpione. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Leone

Venere nel segno dei Gemelli vi regala una ventata di primavera. Anche se sarete in casa, niente vi impedirà di organizzare una bella sorpresa al partner o di contattare una persona che vi interessa.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Vergine

L’astro dell’amore in Gemelli vi renderà particolarmente irrequieti. L’oroscopo di Branko vi esorta a non cedere all’influsso negativo di Venere, perché rappresenta solo una piccola insidia in un cielo ricco di sostenitori.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Bilancia

Il popolare astrologo istriano suggerisce alle Bilancine, piuttosto provate dall’ultimo mese, di ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stesse, per staccare un po’ dalle problematiche quotidiane.

Oroscopo Branko per domani sabato 4 aprile 2020: Scorpione

Avete bisogno di ritrovare energia, se volete continuare a portare avanti i vostri progetti. Cominciate con lo sfruttare questo sabato domestico, per recuperare tutto il sonno arretrato.