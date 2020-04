Oroscopo Paolo Fox domani sabato 4 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020. Inizia un nuovo weekend tra le mura di casa per gli italiani, il primo di aprile. Vediamo insieme con che umore lo trascorreranno i primi 4 segni zodiacali. Amore alle stelle per l’Ariete e i Gemelli. Il Toro è suscettibile, mentre il Cancro si libera dell’opposizione di Saturno. Scopriamo meglio le previsioni astrali per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020: Ariete

Siete alle porte di un bel fine settimana. La Luna è buona e permette delle riappacificazioni, dopo le discussioni animate che vi hanno visto protagonisti tra martedì e mercoledì. In aggiunta, arriva Venere a smuovere un po’ le acque in campo relazionale.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020: Toro

Vi aspetta una giornata nervosa, potreste arrivare a litigare con qualcuno, se vi pungolano su questioni per voi importanti. L’oroscopo di Paolo Fox vi dissuade dal rispondergli a tono, ma vi invita invece a mantenere la calma. In amore domani ci vorrà diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020: Gemelli

In un momento così duro per tutti, arriva in vostro soccorso Venere e ci rimarrà fino ad agosto. Il pianeta dell’amore vi elargirà una bella dose di forza, che vi renderà capaci di reagire a qualsiasi situazione.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020: Cancro

Secondo le previsioni di Paolo Fox dovreste sfruttare le prossime settimane, quando Saturno non sarà più disarmonico, per riprendere in mano la vostra vita. Potreste rivedere dei progetti, recuperare dei rapporti oppure fare piani nuovi in vista del futuro, qualsiasi cosa purché facciate!