L’astrologia ci aiuta a capire molto dei gusti personali di ognuno dei dodici segni zodiacali, anche per quanto riguarda gli alimenti che preferiscono sulla tavola e quelli che proprio non tollerano. Quali cibi odia un Acquario? Ecco la lista.

1. La carne di coniglio

L’Acquario è un grande mangiatore, ama la cucina straniera, gli piacciono i piatti inconsueti e si tira indietro davvero davanti a pochi cibi. Ma una cosa che proprio non mangia è la carne di coniglio, anche per rispetto di quel tenero animale. L’idea di nuocergli non è nelle sue corde e preferisce lasciare il coniglio correre libero nei prati.

2. La minestrina

L’Acquario in cucina ama sperimentare per cui ciò che è troppo tradizionale non gli piace. Quali cibi odia un Acquario? La minestrina senza dubbio. Quando sta male piuttosto che mangiare la minestrina non si alimenta proprio, in previsione di quando starà meglio e potrà finalmente andare al ristorante etnico sotto casa.

3. La mozzarella

Quali cibi odia un Acquario? La mozzarella. Ebbene sì il nostro amico Acquario mangia di tutto ma non la mozzarella. L’Acquario infatti non gradisce molto i derivati del latte ed evitando la mozzarella purtroppo si perde la parte migliore della pizza, che non manca mai di ordinare proprio senza mozzarella.

4. Il formaggio

Se l’Acquario non ama la mozzarella non può amare neanche il formaggio. I formaggi fanno infatti parte dei cibi che odia un Acquario. L’Acquario proprio non li tollera, ne per l’odore, che reputa altamente fastidioso, ne per la consistenza filante e sensibile al calore.

5. Le carote

Quali cibi odia un Acquario? Le carote senza dubbio. L’Acquario è un tipo che ama le grandi porzioni e un piattino di carote lesse non fa certo per lui. Per l’Acquario essere a dieta non esiste per cui, non dovendosi trattenere, preferisce pasti maggiormente sostanziosi.

6. I cereali

L’Acquario mangia di tutto ma sta molto attento alle intolleranze alimentari. Siccome i cereali possono crearne, soprattutto per la presenza di glutine, preferisce evitarli in favore del mais.

7. Il tonno

L’Acquario ama dedicarsi a grandi abbuffate. Una scatoletta di tonno sottolio certamente non soddisfa i suoi appetiti, piuttosto la lascia al suo partner a dieta o la scansa cercando altro nel frigo.

8. Il riso in bianco

L’Acquario in cucina apprezza la creatività e un riso in bianco non lo stimola affatto. Il riso lo gradisce solo se abbinato a piatti esotici ed etnici con altri alimenti più invitanti ma non certamente in un triste piatto da solo e scondito.

9. L’acqua naturale

All’Acquario piace partecipare agli aperitivi, assaggiare vini d’annata, bere bevande gassate. Se proprio deve bere un bicchiere di acqua, che almeno sia frizzante e diversa dalla solita acqua minerale naturale.