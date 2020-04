Farmaco per il Coronavirus – Ivermectin – Cosa è – Come funziona

Ivermectin- Farmaco per il Coronavirus. Una notizia di questi ultimi minuti sta facendo il giro del mondo in tempi record. Sembrerebbe infatti che alcuni scienziati australiani abbiano scoperto un farmaco che neutralizza il coronavirus in sole 48 ore. Si tratta del farmaco Ivermectin che viene utilizzato per malattie molto gravi come la Dengue.

L’efficacia sarebbe emersa all’interno di un test in laboratorio in vitro: ovvero su colture cellulari. Adesso l’obiettivo è quello di riuscirla a testare anche sull’uomo ed è comunque già stato approvato dalle principali agenzie di controllo. Costa poco ed è diffuso a livello globale.