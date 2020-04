Oroscopo Branko domani domenica 5 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko per domani domenica 5 aprile 2020. La prima settimana di aprile sta per finire: quale sarà lo stato d’animo dei primi 4 segni zodiacali? Ariete, Gemelli e Cancro vorranno dedicare tempo alle persone amate, mentre il Toro dovrà affrontare qualche grattacapo casalingo. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Ariete

La settimana si conclude in maniera molto positiva per voi Ariete. L’oroscopo di Branko vi invita a dedicare la giornata di domani agli amici: perché non chattare o chiamare quel vostro amico cui pensate da tempo?

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Toro

Una Luna contraria potrebbe crearvi dei problemi legati alla casa, una riparazione urgente, per esempio, da fare. Nulla di grave, ma in questi giorni, un po’ per le restrizioni attuali, un po’ per le finanze precarie, proprio non vi ci voleva.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Gemelli

Con Venere nel segno sentirete una gran voglia di nuovi incontri o contatti. Il noto astrologo Branko vi esorta ad avere pazienza, perché il pianeta dell’amore vi farà compagnia fino ai primi di agosto. Domani, piuttosto, potrebbe essere la giornata ideale da dedicare ai doveri famigliari.

Oroscopo Branko per domani domenica 5 aprile 2020: Cancro

Questa Venere nel segno dei Gemelli fa emergere in voi l’altruismo e l’affetto verso il partner. Potreste approfittare di questo momento per passare un po’ di tempo con la vostra dolce metà e, perché no, progettare insieme la prossima gita che farete.