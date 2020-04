Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco il nostro appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 5 aprile 2020. Un’altra settimana in versione casalinga sta per finire: siamo già a domenica. Vediamo come sarà l’umore dei 4 segni centrali dello zodiaco nella giornata di domani. Voglia di relax per il Leone, la Vergine, invece, è un po’ troppo distratta. Spirituale in questi giorni la Bilancia, mentre lo Scorpione si alleggerisce un po’. Scopriamo meglio cosa dicono le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 5 aprile 2020: Leone

Domani vi ci vorrebbe un po’ di relax e di serenità, allora sì che sarebbe, per voi, la domenica perfetta! Saturno in opposizione vi sta mettendo in seria difficoltà: troppe critiche da troppe persone e questo vi crea molta pressione negli ultimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 5 aprile 2020: Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste stare più attenti in amore. La vostra relazione, se stabile, non corre rischi, ma voi avvertite la perdita di qualche punto di riferimento. Nel peggiore die casi, alcuni di voi potrebbero essere talmente distratti da scordare quanto sia importante l’amore nella loro vita.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 5 aprile 2020: Bilancia

Avete una gran voglia di rivivere emozioni positive. In questo momento state dando maggior peso all’aspetto spirituale a discapito di quello intellettivo. Come conseguenza siete più attratti, ora, dall’amore che dalla conoscenza. Paolo Fox vi suggerisce di sfruttare queste giornate casalinghe, invece, per studiare e informarvi un po’.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 5 aprile 2020: Scorpione

Venere non è più in posizione disarmonica: finalmente potrete stare meglio e liberarvi di qualche fardello! Forse qualche Scorpione è ancora preoccupato per questioni pratiche ed economiche, ma il noto astrologo di Rai2 vi garantisce che da aprile le cose andranno meglio. Perfino l’amore ritornerà, con impeto, nella vostra vita!