Sembra incredibile ma l’astrologia può aiutarci addirittura a capire le inclinazioni culinarie dei dodici segni dell’oroscopo. Volete sapere quali segni zodiacali mangiano di più? Ecco la classifica.

1. Il Toro

Al primo posto dei segni zodiacali che mangiano di più in assoluto c’è il Toro. Il Toro è un grande mangiatore e se può rinunciare facilmente alle vacanze o a comprarsi un’auto nuova, non rinuncerà mai e poi mai a un buon pasto. Il Toro tra tutti i dodici segni dello zodiaco è l’amante numero uno della tavola, gradisce molto la cucina tradizionale a base di arrosti di carne, il buon vino rosso e il formaggio stagionato. Mangia a volontà fino a quando non è sazio, e ce ne vuole. Non mancherà mai a una sagra di paese, dove i prodotti alimentari tipici sono offerti in degustazione gratuita.

2. L’Acquario

Al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che mangiano di più troviamo l’Acquario. Ciò che colpisce dei nati sotto il segno dell’Acquario è che dal punto di vista fisico sono in prevalenza snelli e longilinei. Nessuno direbbe che sono dei gran mangioni! L’Acquario ama le porzioni abbondanti ed è molto attratto dalla cucina non tradizionale. Gli piacciono molto il sushi, il cibo cinese, i piatti etnici inusuali e non comuni.

3. Il Sagittario

Al terzo posto della classifica dei segni zodiacali che mangiano di più troviamo il Sagittario. Il Sagittario è un altro mangione che ama le porzioni abbondanti però, a differenza dell’Acquario, non è attratto da ciò che sulla tavola non conosce. Il Sagittario va sul classico, preferisce una pasta al sugo agli spaghettini di soia e un buon arrosto agli involtini primavera. Il Sagittario considera esclusivamente i piatti tipici del suo paese e non è interessato alla cultura culinaria straniera tanto che, se si trova in viaggio all’estero, cerca comunque di mangiare italiano.

4. L’Ariete

Al quarto posto della classifica dei segni zodiacali che mangiano di più troviamo l’Ariete. Curiosi sperimentatori della tavola, gli Ariete sono dei mangioni che non si tirano indietro di fronte al gorgonzola, alla maionese, alle salse ai funghi, insomma, qualsiasi cosa che sia certo della cucina locale ma che non piace proprio a tutti. Se molti detestano la cipolla, l’Ariete non ha problemi, se non a tutti piace il pesto con l’aglio, lo prova l’Ariete.

5. I Gemelli

Al quinto e ultimo posto della classifica dei segni zodiacali che mangiano di più troviamo i Gemelli. I Gemelli mangiano in grande quantità, a loro piace sia la cucina locale che quella straniera, non sembrano mai sazi e non li vedrete mai fare gli schizzinosi sulla tavola anzi, saranno tra i commensali che, al ristorante, chiederanno il bis allo chef.