Ricetta Pastiera Napoletana – Ingredienti e procedimento – Tradizionale

Ricetta Pastiera Napoletana. Si avvicina sempre di più la Pasqua e tantissime persone sono alle prese con i dolci da portare in tavola. Anche se, infatti, resteremo chiusi all’interno delle nostre abitazioni, nessuno ci vieta di preparare una pastiera napoletana e mangiare alla fine del nostro pranzo di Pasqua.

Ricetta Pastiera napoletana

Difficoltà: Difficile

Preparazione: 60 min

Cottura: 80 min

Dosi per: 12 persone

Costo: Medio

Ingredienti Pastiera Napoletana – Pasta frolla

Farina bianca 00 – gr. 300 Strutto ben fresco – gr. 150 Zucchero semolato – gr.150 3 Uova

Ingredienti Pastiera Napoletana – Ripieno

Ricotta freschissima – gr. 500 Grano duro – gr. 220 Zucchero semolato – gr. 200 Cedro e scorza d’arancia canditi – gr. 80 Acqua di fior d’arancio – gr. 40 Cannella in polvere Latte – Lt. 0,5 Strutto 6 Uova Zucchero a velo 1 Limone Sale

Preparazione Pastiera Napoletana

Versare il grano in una ciotola, coprirlo d’acqua e tenerlo a macero per otto giorni, cambiando ogni giorno l’acqua. Trascorso questo tempo, scolarlo bene e pesarne 250 grammi; metterlo in una casseruola, coprirlo d’acqua e farlo bollire per 15 minuti, poi scolarlo, rimetterlo nel recipiente e versarvi sopra il latte bollente.

Aggiungere la scorza intera di mezzo limone, un pizzico di cannella, una cucchiaiata di zucchero semolato e poco sale; porre il recipiente sul fuoco e cuocere a lentissimo bollore fino a quando il grano avrà assorbito tutto il latte (circa 2 ore).

Levare la scorza di limone e versare il grano su un largo piatto, lasciandolo raffreddare. Durante la lunga cottura del grano preparare la pasta frolla: mettere sulla spianatoia la farina, mescolarla allo zucchero, unire lo strutto e tre tuorli.

Impastare solo quel tanto che occorre per amalgamare gli ingredienti; fare poi con la pasta una palla e metterla a riposare in frigorifero per non meno di un’ora.

Passare al setaccio la ricotta, facendo cadere il passato in una zuppiera, unire lo zucchero rimasto, un pizzicone di cannella, la scorza di mezzo limone grattugiata, l’acqua di fior d’arancio e i canditi tagliati in minuscoli pezzetti.

Amalgamare e aggiungere, uno per volta, 6 tuorli, mescolando con cura ogni volta che se ne unisce uno.

Mettervi il grano e poi incorporarvi 4 albumi montati in neve ben soda.

Ungere abbondantemente con lo strutto una tortiera di circa 32 cm.

Dividere la pasta in due pezzi, uno dei quali sarà più grosso; con il mattarello stendere quest’ultimo pezzo di pasta facendo un disco che possa rivestire fondo e bordi della tortiera; dopo averlo ben sistemato versarvi sopra il composto preparato e livellarlo.

Con il pezzetto di pasta avanzato fare delle listerelle larghe un centimetro scarso e porle incrociate sul ripieno.

Rivoltare poi verso il centro la pasta eccedente ai bordi, pizzicandola leggermente.

Mettere la pastiera in forno a calore moderato (180°) cuocendola un’ora e mezza.

Quando sarà cotta lasciarla raffreddare e cospargerla con zucchero al velo.

Servirla senza muoverla dalla tortiera; è migliore dopo qualche giorno dalla sua preparazione.

Si conserva però ottimamente in frigo anche per una settimana.